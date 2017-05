PM do Distrito Federal e mais dois são mortos em tentativa de roubo à padaria em Aparecida

Atualizada às 11h41

Uma tentativa de assalto a uma padaria no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia, terminou em uma troca de tiros e na morte de três pessoas. O caso aconteceu no fim da tarde do último sábado (14), quando dois suspeitos invadiram o local e deram voz de assalto.

As vítimas são o cabo da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) Luciano Pereira dos Santos, de 39 anos, a atendente do comércio Eduarda da Silva Galvão, de 18 anos, e um dos suspeitos de praticar o assalto. O comparsa dele também foi atingido durante a troca de tiros, mas foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

De acordo com a Polícia Civil, Luciano estava no estabelecimento comercial para colocar créditos no aparelho celular. Ao ser surpreendido pelos criminosos, o policial teria reagido e entrado em confronto com a dupla. Neste momento, Luciano foi baleado e morto. O policial deixa dois filhos pequenos. Segundo o delegado Eduardo Rodovalho, plantonista do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia (GIH), ao perceber a ação dos criminosos, "outro militar da reserva, que também estava no local, sacou a arma e revidou os disparos, atingindo os criminosos", disse ao G1.

Na troca de tiros, a atendente da panificadora, Eduarda Galvão, também foi atingida pelos disparos. Ela fazia um lanche durante seu intervalo de trabalho. A jovem havia se casado há um mês e se preparava para se mudar com o marido. Eduarda chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um dos criminosos, ainda não identificado, era menor de idade e também foi morto durante a ação. O comparsa dele também foi atingido por alguns disparos, mas socorrido com vida e encaminhado ao HUGO. Ambos os suspeitos tinham passagens anteriores pela polícia.

Por se tratar de um latrocínio (roubo seguido de morte), as investigações ficarão por conta do 1º Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia.