PM de Goiás é preso suspeito de matar segurança após discussão em festa no DF

O policial militar Yuri Rafael Rodrigues da Silva Miranda foi preso suspeito da morte do segurança Kássio Enrique Ribeiro de Souza, de 26 anos, durante uma festa no Gama, DF, em outubro de 2016. Uma discussão por conta de estacionamento teria motivado o crime. As informações são do G1.

De acordo com a reportagem, testemunhas afirmaram que Kássio trabalhava em uma confraternização e pediu ao PM para retirasse o carro de uma área gramada onde ele havia estacionado, pois ali era proibido parar. Eles discutiram e o vigilante apontou uma arma de brinquedo para o policial, que revidou com os disparos.

O agente, que é lotado no 19º BPM de Goiás, localizado no Novo Gama, na Região do Entorno, está no Presídio Militar.

Ao G1, o advogado do policial, Divaldo de Oliveira Netto, afirmou que a Justiça do DF expediu um mandado de prisão na última quarta-feira (3). No dia seguinte, ele se apresentou em um quartel de Goiânia. O defensor diz que vai recorrer por considerar a detenção injusta.

"Vou entrar com o pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois não há motivo para a prisão preventiva. Poderia ter estipulado fiança, optado por uma tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar. Não havia necessidade dessa prisão", disse ao G1.