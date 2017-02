PM cumpre reintegração de posse na Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar (PM) cumpriu no início da manhã desta quinta-feira (16) uma ordem de desocupação da Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, na saída para Nova Fátima. No dia 27 de janeiro, cerca de 100 famílias invadiram a área, de cinco hectares, que fica em frente ao Virgínia Park.

Moradores, que pediram para não serem identificados, contaram que os policiais chegaram por volta das 19h de quarta-feira (15), conversaram com os moradores e deram um prazo até às 6h desta quinta para que eles deixassem a invasão. A maioria saiu pacificamente.

Até o momento, uma pessoa foi presa por desobediência por que não deixou o local por volta das 6h, ele permaneceu dormindo dentro do barraco. Neste momento, o clima da desocupação é tranquilo e há muitas crianças no local. Os barracos de lona já estão sendo derrubados por uma equipe contratada pelo proprietário da fazenda.

De acordo com o advogado do proprietário Wilson Bonifácio da Silva, Pedro Henrique Silva Souza, as famílias ocuparam o pasto e parte da reserva legal da fazenda. Em 1º de fevereiro, o advogado conseguiu uma liminar para desocupar a área, mas as famílias recorreram.

Uma decisão de segundo grau, de 6 de fevereiro, manteve a reintegração. Desde então, Pedro alega que eles estão negociando com as famílias uma saída pacífica. Os moradores já tinham “batizado” a invasão de Virgínia Park II, pois o local fica em frente ao setor que também teve início após uma ocupação.

As equipes da cavalaria, do choque e da Rotam deixaram a área a PM e o helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) permanecem na área.