É estável o estado de saúde do policial militar do 37º Batalhão da PM, que foi baleado com um tiro no braço depois de uma ação policial, durante a noite desta sexta-feira (25). O caso foi registrado na Rua 226, no Setor Leste Universitário.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o policial já passou por cirurgia e está na enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia. Os bandidos fugiram em uma moto, um deles foi baleado também, mas ainda não foram localizados.