PM baleado em tiroteio em hipermercado em Goiânia recebe alta

O policial militar Bruno Carlile Orbilon, de 36 anos, que ficou ferido no tiroteio que matou um funcionário no Carrefour, na Avenida T-9, no Setor Vila Bela, em Goiânia, recebeu alta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), na tarde de domingo (12). O policial estava internado desde o último dia 5 na unidade e passou por cirurgia.

A Polícia Civil investiga a morte de um funcionário do hipermercado após vários disparos de arma de fogo no local. Segundo a Polícia Civil, uma desavença entre um guarda civil metropolitano e o policial militar provocou a situação.

A polícia apura uma discussão entre o PM e outro cliente, o que levou ao envolvimento do guarda que fazia a segurança do local. O guarda civil não se feriu, foi detido e levado para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado. A Polícia Civil deve intimar nos próximos dias o PM para prestar depoimento sobre o caso.