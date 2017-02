PM apreende submetralhadoras enterradas em quintal em Senador Canedo

Duas pessoas foram presas com duas metralhadoras e munições em Senador Canedo, na região metropolitana, na madrugada desta sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, o armamento era alugado para prática de crimes, como roubos a bancos. A PM recebeu uma denúncia e as armas estavam enterradas na casa onde foram encontradas.

Uma mulher de 29 anos foi presa e alegou aos policiais que as armas são do irmão dela que está preso em Aparecida de Goiânia. Um homem também foi preso e a polícia informou que ele escondia as metralhadoras e alugava as armas.