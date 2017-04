PM apreende nove armas e 1.500 munições em fazenda de Serranópolis

Dois homens foram presos com nove armas de fogo e quase 1.500 munições, na última segunda-feira (24), em Serranópolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante abordagens do Batalhão Ambiental em uma estrada vicinal do município, eles encontraram dois homens que caçavam javali, sendo que eles estavam com uma espingarda calibre 32 e outra calibre 38.

Já na sede da fazenda deles, foram encontradas mais armas guardadas. A polícia apreendeu uma carabina calibre 22, uma espingarda calibre 36 de dois canos, um revólver calibre 38, uma garrucha calibre 22 de dois canos, um revólver calibre 36, uma pistola Beretta calibre 22 e uma carabina calibre 22 marca CZ. Além de todas essas armas também foram encontrados no local 144 cartuchos calibre 36, 35 cartuchos calibre 32, 18 munições calibre 32, 186 munições calibre 38, 1.053 munições calibre 22 e 232 espoletas para cartuchos 32 e 36.

Todo o armamento foi encaminhado para o Distrito Policial de Serranópolis e os homens autuados por porte ilegal de arma de fogo.