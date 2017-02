PM apreende mais de 500 kg de cocaína em fundo falso de caminhão na GO-060

Atualizada às 14h56

Mais de 500 kg de cocaína foram apreendidos na manhã deste sábado (4), em um fundo falso de um caminhão que trafegava pela GO-060, próximo ao município de Piranhas, região sudoeste de Goiás. O valor total da droga é de R$ 15 milhões.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a droga foi encontrada no assoalho da carroceira do veículo que estava carregado de ferro velho para ludibriar a fiscalização. Com apoio do Corpo de Bombeiros, a a lataria foi cortada para a retirada de todo o entorpecente.

O motorista, Luiz Márcio de Souza, de 33 anos, afirmou aos policiais que foi contratado por uma facção criminosa de São Paulo, onde a carga seria entregue. Junto com o motorista, estava a namorada dele, a goianiense Nair Gomes Barbosa, 32 anos. Segundo a PM, os dois tem passagens por estelionato e ela é considerada foragida da Justiça.

O casal foi autuado em flagrante por Tráfico Internacional de Drogas. Eles, o caminhão e a droga foram levados para a Polícia Federal de Barra do Garças (MT).

Ainda de acordo com a PM, essa é a segunda maior apreensão do Estado no ano. A anterior, era de maconha.