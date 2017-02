PM apreende com quadrilha quase meia tonelada de maconha em Goiânia

Atualizada às 13h39

Policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva da PM apreenderam quase meia tonelada no setor Jardim Bonanza, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (8).

Com um dos criminosos, a polícia encontrou aproximadamente 100 kg da droga. Posteriormente, ele indicou o depósito, onde a PM apreendeu o restante da maconha e um carro roubado. De acordo com a polícia, a droga veio do Mato Grosso do Sul e é de origem do Paraguai.

Segundo a PM, os três integrantes da quadrilha especializada no tráfico de drogas foram presos em flagrante e encaminhados para a sede da Policia Federal de Goiânia, onde foram autuados por associação criminosa, tráfico de droga, adulteração de veículo e por porte ilegal de arma de fogo.