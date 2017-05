PM apreende arsenal de armas e 80 kg de carne de caça, em Rio Verde

Em uma fazenda na zona rural de Rio Verde, na Região do rio Doce, a equipe de policiamento ambiental rural do município encontrou, na quinta-feira (11), sete armas – entre espingardas, rifles e pistolas, 1107 munições, um silenciador e um tambor com aproximadamente 80 quilos de carne de animal silvestre abatido da espécie queixada, segundo os policiais militares (PM).

Os PMs se depararam, ainda, com duas armadilhas para caça animal, tipo jequi, e 15 cães de raças variadas utilizadas para guarda e caça, sendo que alguns estavam acorrentados, outros presos, e alguns cães estavam feridos. A ação se deu em cumprimento a um ofício expedido pela Promotoria de Justiça.

Os policiais recolheram todo material e conduziram juntamente com os envolvidos para 8a delegacia de polícia de Rio Verde para as providências legais. Um senhor responderá por crimes contra a fauna; crimes ambientais por matar animal silvestre sem autorização; posse irregular de arma de uso permitido; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo que estava portando acessório e munição de uso proibido ou restrito.

Outro suspeito foi autuado, de acordo com o Estatuto de Desarmamento, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Confira as armas, munições e armadilhas encontradas:

- 01 espingarda marca pietro beretta calibre 20, cano duplo, de número A24066B;

- 01 espingarda marca zafer, calibre 12 numeração 5472;

- 01 espingarda marca CBC modelo 651, calibre 28, número serial 413270;

- 01 espingarda marca rossi calibre 38 de número SB001465;

- 01 rifle marca CBC calibre 22 número 187987 com uma luneta acoplada e um carregador;

- 01 espingarda marca boito calibre 12 número E58228-10;

- 01 revólver marca taurus calibre 38 numeração IW174147

- 01 silenciador para arma de fogo calibre 22;

- 42 munições intactas calibre 22 ponta oca;

- 273 munições intactas de calibre 22;

- 630 munições intactas de calibre 12;

- 16 munições intactas de calibre 38;

- 108 munições intactas de calibre 20;

- 38 munições intactas de calibre 9mm;

Perfazendo um total de 1107 (mil cento e sete) munições intactas de vários calibres.

- 02 jequi (armadilha para caça de animal silvestre)