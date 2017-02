PM apreende arma e munições após fuga de motorista pela contramão no Setor Marista

Um homem de 44 anos foi flagrado com uma pistola CZ, calibre 380 carregada com 12 munições intactas, após fugir de um bloqueio da Operação Balada Responsável, na madrugada desta terça-feira (28), na Rua 148, no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um Fiat Strada fugiu da blitz pela contramão, mas foi abordado logo depois. Segundo a polícia, o condutor estava com uma arma e as munições na cintura. Ele apresentou o registro da arma, mas não possui o porte.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes.