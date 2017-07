PM apreende adolescente suspeito de participar do assassinato de Júlia

Um adolescente de 16 anos com extensa ficha criminal foi apreendido por policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) suspeito de participar do tiroteio em que foi morta Júlia Martins Rodrigues de Barros, de 4 anos, no último sábado (29) dentro da casa da avó, no Setor Vera Cruz II, Região Oeste de Goiânia. O pai da menina Luiz Martins de Paiva, de 32, também foi baleado, e dois homens envolvidos no confronto morreram.

O anúncio da apreensão do jovem foi feito em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (31) pelo comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Divino Alves. Segundo testemunhas, o adolescente participou da ação e estava armado com uma pistola e uma espingarda calibre 12. Ele foi localizado no Setor Buena Vista IV. Os policiais chegaram até ele pela localização de um veículo roubado e clonado usado pelo grupo, um Onix, abandonado no Setor Buena Vista IV, perto da casa de uma mulher apontada como envolvida com o grupo, Priscila Tristão de Godói Bruno. Na casa dela foram apreendidos 3 quilos de drogas, além da espingarda, com munições.

Foi Priscila – que, segundo a PM, não teve envolvimento direto no tiroteio, mas integra a quadrilha responsável por tráfico de drogas na região – quem apontou onde estavam os criminosos, em uma casa na mesma rua da dela. Os três adultos fugiram antes da chegada dos policiais à residência, quando viram a movimentação, e o adolescente foi apreendido. O comandante da Rotam, major Daniel Aleixo, disse que os policiais do grupamento e do Serviço de Inteligência estão trabalhando no sentido de identificar e prender os três foragidos.