PM apreende 20 tabletes de maconha em ônibus na GO-206

O Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar (COD-PM) apreendeu 20 tabletes de maconha na madrugada desta segunda-feira (16), na GO-206, em Cachoeira Alta, na região sudoeste de Goiás.

Segundo a polícia, uma abordagem foi realizada em um ônibus que seguia de Campo Grande (MS), para Goiânia. Durante as buscas nas bagagens, os policiais encontraram duas mochilas sem etiquetas de identificação, com o entorpecente. O dono da droga, no entanto, não foi identificado.

Ainda de acordo com a PM, o COD já fez outras apreensões de cocaína e recapturação de foragidos da Justiça, desde o começo deste ano.