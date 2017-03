PM acha droga escondida em pacotes de carne

Um homem foi preso por esconder drogas dentro de carne para consumo na GO-070, em um ônibus de viagem com destino a São Miguel do Araguaia, no Norte do Estado. O caso aconteceu na manhã deste sábado (25).

De acordo com a Polícia Militar (PM), depois de uma abordagem, os policiais encontraram uma bolsa térmica que continha pacotes de carne suína e toucinho picado. Dentro dos pedaços tinha 1,5 kg de droga. Não foi divulgada qual o tipo da droga. O dono da bagagem foi preso por tráfico e conduzido à Central de Flagrantes.