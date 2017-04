PM abre inquérito para apurar conduta de policias nas manifestações em Goiânia

Ao contrário do que a Polícia Militar (PM) havia informado anteriormente, em nota divulgada no início da noite desta sexta-feira (28), a corporação confirma que houve excesso de força por parte dos policiais que foram escalados para acompanhar as manifestações que ocorreram em Goiânia contra as reformas da Previdência e Trabalhista. O estudante de ciências sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), múltiplas fraturas e foi encaminhado para a UTI do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) depois de sofrer agressões de policiais. O estado de saúde dele é grave.

A PM informa que abriu inquérito na Corregedoria com o objetivo de individualizar condutas e apurar responsabilidades. Diz ainda que, diante das imagens que “mostram a clara agressão sofrida por Mateus”, o comandante geral da PM, Coronel Divino Alves de Oliveira, afirmou que “condena todo e qualquer tipo agressão praticada por policias militares no exercício de sua função, não compactuando com atos que possam afrontar os princípios da ética, moral e legalidade”.

Ainda na nota, a corporação relata que “enquanto perduraram as legítimas manifestações, não houve registro de ocorrência” e após ações de vandalismo na “manifestação, que até então transcorria de maneira pacífica, cedeu lugar ação de vândalos que, acobertadas pelo anonimato, adotaram estratégia própria dos black blocs, utilizando máscaras e roupas para cobrirem o rosto e com acessórios que incluíram, dentre outros, escudos improvisados, gasolina, pneus e pedaços de madeira”.

A PM diz que, além dos danos ao patrimônio público, como a depredação de ônibus do transporte coletivo, “incluindo a pichação da estátua do Bandeirante e a destruição de parte do Grande Hotel, considerados patrimônios históricos da Capital do Estado”, houve também dano ao patrimônio privado em duas instituições financeiras que tiveram suas vidraças destruídas por pedras que foram arremessadas.

Quatro policiais ficaram feridos na manifestação, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e submetidos a exame de corpo de delito.

Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), também por meio de nota, expressa que “condena veementemente as agressões”. “As livres manifestações, desde que pacíficas e ordeiras, são um direito constitucional e legítimo de todos os brasileiros e devem ser respeitadas e preservadas por todos. Mesmo quando houver condutas delituosas, essas devem ser reprimidas com rigor e cuidado técnico pela polícia, até em defesa do conjunto de manifestantes, mas sem jamais utilizar-se de recursos perversos, causadores de graves e desnecessárias lesões”.