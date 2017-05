Plantas do Cerrado podem tratar doenças intestinais, diz estudo

Um estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) analisou o potencial medicinal do araticum do campo (Annona coriacea) e do manacá (Spiranthera odorantissima) para o tratamento de doenças intestinais e o resultado foi positivo. Segundo a pesquisa, as duas plantas do Cerrado possuem alto potencial contra a úlcera gástrica e a retocolite ulcerativa.

De acordo com o professor do Departamento de Ciências Biológicas da Regional Catalão da UFG, Anderson Luiz Ferreira, o araticum do campo demonstrou atividade antiulcerogênica já com doses baixas do extrato. Como os pesquisadores utilizam fármacos de referência a título de comparação, eles identificaram atividade biológica da planta muito semelhante ao de diversos medicamentos comerciais. Os testes com o manacá também demonstraram boa resposta e a equipe já está isolando o composto responsável pela eficácia.

Anderson Luiz Ferreira destacou a importância do conhecimento popular para o avanço da ciência. Segundo ele, os pesquisadores fizeram um levantamento com a comunidade local sobre quais espécies eram mais utilizadas para tratar essas doenças. Só depois a equipe realizou a coleta e a preparação dos extratos, verificando assim as atividades farmacológicas das plantas. "Com a indicação popular, os resultados costumam ser quase sempre satisfatórios", afirmou.

Cautela

A experiência acumulada em pesquisas com plantas medicinais preocupa o professor quanto ao uso indiscriminado desse tipo de alternativa. “É preciso desmistificar a ideia de que remédio natural não faz mal. Às vezes, a maneira do preparo de alguma planta pode potencializar metabólitos tóxicos. Planta pode fazer mal também”, pondera.

Além do aspecto medicinal, a pesquisa também chama a atenção para a preservação do Cerrado, uma vez que a exploração sem planejamento e controle pode levar a diminuição ou extinção de espécies.