Planos de saúde: Procon trava batalha judicial

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-GO ) recorreu da decisão judicial que permite cobrar dos pacientes por serviços adicionais, como frigobar e ar condicionado, caso não estejam no contrato. O órgão sustenta que a decisão do juiz Ricardo Prata, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, foi superficial e sem análise jurídica aprofundada. An...