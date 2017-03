Plano emergencial para superlotação no Materno-Infantil conta com abertura de 10 novos leitos

Depois da morte de dois bebês no último fim de semana no Hospital Materno-Infantil (HMI), uma reunião foi convocada pelo Ministério Público nesta terça-feira (21) em razão do problema de superlotação no HMI, que acabou resultando no aparecimento da superbactéria KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase). Nas discussões conduzidas pelos promotores na reunião, o secretário estadual de Saúde, Leonardo Vilela, e a secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrue, apresentaram algumas propostas de curto prazo que pretendem contribuir para contornar o gargalo no atendimento do Materno-Infantil. Estavam presentes também gestores do HMI e da Maternidade Dona Iris.

Por parte do Governo de Goiás, Vilela informou a primeira medida será a contratação imediata de mais 10 novos leitos de UTI neonatal do Hospital Vila Nova, que poderão ser utilizados para ampliar o atendimento dentro de 60 dias. Além disso, o HMI vai passar por obras, que serão feitas por etapas, de forma escalonada, para não comprometer os serviços.

Já por parte da administração municipal, Fátima Mrue falou sobre a reativação de leitos de UTI neonatal e pediátrica do Igope, da autorização de um edital para credenciamento de médicos pediatras e das tratativas com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), responsável pela administração da Maternidade Dona Iris, visando priorizar o atendimento emergencial obstétrico e neonatal na unidade como forma de ampliar o atendimento nessa área na capital. Segundo a secretária, negociação é problemática devido as dívidas da Prefeitura de Goiânia com a fundação.



A grande preocupação mostrada pelos integrantes do MP-GO é a de encontrar uma solução imediata para atender emergencialmente à necessidade de transferência de 21 pacientes do Materno-Infantil, que teve a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin) isolada em razão da contaminação pela superbactéria.

Também ficou acertado a elaboração de um plano emergencial para ser apresentado até a próxima sexta-feira (24) e que deverá conter o encaminhamento dos pacientes a serem removidos do HMI e a disponibilidade de vagas das regulações municipal e estadual durante o período de crise, inclusive mediante a realização de busca ativa de leitos.

Por fim, ficou definido que, em 30 dias, deverá ser apresentado um estudo para elaboração de um fluxo de atendimento a gestantes em situação de parto e pós-parto, pacientes neonatais, recém-nascidos e pediátricos, durante o período de reforma do Materno-Infantil.