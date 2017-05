Plano Diretor de Goiânia vai manter eixos na lei

O Plano Diretor de Goiânia a ser realizado neste ano será uma grande atualização da lei em vigência, feita em 2007. A intenção do grupo de servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) que se debruça na realização do modelo estrutural que vai reger as diretrizes das políticas urbanas em Goiânia é de dar continuidade ao que foi feito e discuti...