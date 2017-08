Plano de adolescente era matar dois colegas do colégio

Duas famílias foram destroçadas por uma tragédia que comoveu Goiânia na tarde desta quarta-feira (23), envolvendo dois adolescentes. Aos 13 anos de idade, um estudante do 7º ano do ensino fundamental matou sua vizinha, de 14 anos, aparentemente sem qualquer motivo. O garoto confessou ter saído de casa, no Jardim América, para matar dois colegas que o irritavam no colégio. Ain...