Pitbull ataca e mata criança de 6 anos no quintal de casa

Uma menino de 6 anos foi atacado por um cão da raça pitbull enquanto brincava no quintal de sua casa em Ponto Belo, no extremo norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira, 15 Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a criança começou a gritar quando recebeu as primeiras mordidas, chamando a atenção da mãe, que, desesperada, correu até o local e encontrou o cachorro mordendo o pescoço do filho, já desacordado.

Familiares agrediram o animal a pauladas, na tentativa de contê-lo e evitar a tragédia. O menino foi levado para o Hospital Maternidade São João Batista, na cidade de Mucurici, mas morreu no local.

O corpo da criança foi liberado na manhã desta quinta-feira, 16, no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Emocionados, amigos e familiares não quiseram comentar o caso. O enterro está programado para acontecer também nesta quinta-feira.

O pitbull vivia com a família há cerca de um ano e não tinha histórico de violência. Ninguém soube informar à reportagem sobre o que aconteceu ao animal após as pauladas. O caso será investigado pela Polícia Civil.