Pista da Marginal Botafogo é sinalizada por risco de desabamento, em Goiânia

Parte de uma das pistas da Marginal Botafogo foi sinalizada com cavaletes da prefeitura de Goiânia por risco de desabamento no sentido Setor Pedro Ludovico/Centro, próximo ao viaduto da Rua 10, nesta quarta-feira (3). Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), a sinalização foi colocada por duas equipes nesta manhã e o trânsito permanece lento ainda durante a tarde.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informa que já esteve no local e no momento realiza estudos e levantamentos referentes aos serviços de recuperação daquele trecho, “que serão executados com a maior agilidade possível”.

Em relação ao prazo de conclusão, a Seinfra diz que “como ainda está sendo realizando o planejamento do serviço ainda não é possível estipular datas e prazos” e que não houve interdição, apenas sinalização de segurança.

A SMT relata que operação semelhante de manutenção será realizada na esquina da Marginal Botafogo com a Rua 44, no Centro, após 8h40 desta quinta-feira (4). A orientação é para que os condutores que trafegarem pelo local tenham cuidado neste horário.