Pinguim achado em apartamento no Rio fará reabilitação na FURG

O pinguim encontrado em apartamento na zona sul do Rio de Janeiro foi transferido nesta quarta-feira (21) para o centro de reabilitação da Universidade dos Ecossistemas Costeiros e Oceânicos.

No dia 13 de dezembro, a polícia apreendeu em uma cobertura no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio. No local, policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também encontraram dez animais silvestres, como papagaios, araras, micos, corujas, tucano, porco espinho e garça.

No mesmo dia, a proprietária do imóvel foi levada à delegacia e autuada pelo crime de manter animais silvestres em cativeiro, sem autorização legal. De acordo com o delegado titular da DPMA, Roberto Gomes, o pinguim resgatado pelo Núcleo de Proteção aos animais da unidade foi encaminhado por uma companhia aérea, com o apoio da Polícia Federal.

Na sua página do Facebook, o projeto Linha Verde, disse que a transferência do pinguim do Rio para a FURG foi uma ação realizada pelo projeto em conjunto com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Universidade Estácio, Polícia Federal e uma empresa de tecnologia.

O Linha Verde afirmou ainda que esse tipo de animal sai da Patagônia pesando cerca de 3,5 quilos, em direção ao alto-mar, onde procura alimento, "mas, por conta das correntes marítimas, eles acabam se perdendo e chegam ao litoral do estado, debilitados, desidratados e pesando menos de 2 quilos".

CAÇA ILEGAL DE ANIMAIS

O projeto, criado pelo Disque Denúncia, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio, ajuda quem quer informar casos de crimes contra o Meio Ambiente. Neste ano, segundo o Linha Verde, o projeto recebeu 5.130 denúncias sobre crimes ambientais.

Entre elas, mais de 620 foram relativas a crimes de caça ilegal de animais, além de guarda e comércio de animais silvestres. O projeto informou ainda que quase 50% das denúncias são sobre o crime de maus-tratos contra animais.

As denúncias ao Linha Verde podem ser feitas pelos telefones 0300-253-1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital). O anonimato é garantido ao denunciante. O delegado titular da DPMA, Roberto Gomes, disse que a colaboração da sociedade é importante para a polícia identificar casos de crimes ambientais.

Quem tiver informações sobre maus-tratos ou sobre a manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro deve entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão, da Polícia Civil, pelos telefones 2334-8823 e 2334-8835. A denúncia pode ser feita também pelo chat: cacpcerj.pcivil.rj.gov.br.