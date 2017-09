Piloto envolvido em acidente que amputou perna de jovem no lago de Palmas nega ter feito arrancadas

O acidente com Crislaine Pereira de Souza, de 21 anos, em uma lancha no lago de Palmas, nesse sábado (2), teria sido causado após o piloto ter realizado arrancadas bruscas, segundo informações testemunhas de repassadas à Polícia Militar (PM).

Ainda de acordo com a ocorrência, no momento que a jovem subia na embarcação, o piloto teria arrancado e a jovem caiu na água. Ela foi atingida em uma das pernas pela hélice da lancha.

Ao contrário do que foi relatado pelas testemunhas, o piloto Humberto Pereira informou que ele na verdade não realizou arrancadas, ele disse que estava manobrando a embarcação para facilitar a subida das jovens.

"Fui dar uma ré devagar para o grupo de jovens poder subir na lancha em um local mais apropriado e com mais facilidade, mas com presa as duas jovens subiram antes de eu parar a lancha. Uma delas acabou escorregando e caindo", contou.

Conforme o relato do piloto, assim que a Crislaine caiu ele já desceu para auxiliar a jovem e percebeu a gravidade do acidente. "Já nos organizamos e saímos com ela rapidamente da praia para vir até o outro lado no píer prestar os socorros necessários”, afirma.

A Marinha informou, em nota, que um inquérito foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Em nota, a secretaria de Segurança Pública (SSP) também disse que um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do acidente.

Depoimento

Após o acidente, a informação passada pela PM é que ele teria saído do local e dito as testemunhas que se apresentaria na Delegacia de Polícia Civil (DPC). Mas a PM informou que ao verificar junto a delegacia constatou que o piloto não compareceu ao local.

Além disso, segundo a PM, as testemunhas informaram o endereço do piloto e quando os policiais também foram até a residência dele não o encontraram. Os policias foram informados que ele esteve no local, mas teria saído logo após chegar.

O piloto disse ao Jornal do Tocantins que estava muito transtornado após o acidente e precisou ser medicado para se acalmar. "Meus amigos me levaram para a casa deles para eu poder me acalmar. Mas hoje cedo assim que levantei fui à delegacia. Também já fui três vezes ao hospital para saber a situação da jovem", contou. A SSP confirmou que ele foi ouvido na tarde deste domingo na Central de Atendimento da Polícia Civil.

Vítima

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesau), o estado de saúde da jovem é estável. Ela está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP) e respira com o auxílio de aparelhos, mas está consciente. A jovem passou por uma cirurgia de amputação da perna esquerda.

Acidente

Conforme o relato de uma amiga, ela e a jovem teriam descido da lancha para nadar no lago, mas ao retornar à embarcação a vítima foi puxada pela hélice. O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado (2) no píer dois do lago. O resgate e primeiros socorros foram prestados na Praia da Graciosa. Ela foi levada para o HGP.