Piloto de avião que caiu em canavial na BR-080 está sedado e respira com ajuda de aparelhos no Hugo

O piloto Ângelo Steckel Baldicera, de 27 anos, está sedado, respira com ajuda de aparelhos e permanece internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo). As informações são da assessoria da unidade de saúde.

Ângelo pilotava o avião agrícola que caiu em um canavial após bater em uma rede de transmissão na BR-080, próximo à Barro Alto, na região Central do Estado, na manhã dessa terça-feira (7).

Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado de helicóptero até o Hugo.