PF deflagra operação para combater contrabando de agrotóxicos em Goiás

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25), a Operação Poison Cachè, visando o combate ao contrabando e à contrafação de agrotóxicos em Goiás.

As investigações se iniciaram no final do ano de 2015 e foi identificado um grupo criminoso que promove o contrabando de agrotóxicos de origem chinesa por meio da fronteira do Paraguai com o Brasil. Após contrabandeados, o agrotóxico chinês é misturado de forma artesanal com o produto nacional para comercialização como se fossem originais, mediante a utilização de embalagens reaproveitadas.

Aproximadamente 110 policiais federais estão cumprindo 46 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal de Itumbiara, sendo 15 mandados de prisões preventivas, 22 mandados de busca e apreensão e nove mandados de condução coercitiva.

As diligências estão sendo executadas em Goiânia, Edéia, Joviânia, São Luís de Montes Belos, Itumbiara, Bom Jesus de Goiás, Morrinhos, Santa Helena de Goiás e Pontalina. No Distrito Federal, estão sendo cumpridos mandados judiciais em Planaltina.

O nome da operação faz alusão à expressão francesa "Poison Cachè" que em português quer dizer “Veneno Oculto”, em face das características e qualidades das substâncias químicas que são aplicadas no cultivo dos alimentos consumidos.