"Pessoas não devem levar para casa o primeiro que conhecem no boteco", diz delegado

Mesmo após ser exonerado, nesta terça-feira (16), o ex-diretor de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal Miguel Lucena Filho disse que mantém as declarações polêmicas que lhe custaram o cargo. “Eu mantenho o que disse, eu acho que as pessoas precisam se ‘acautelar’ e não levar para dentro de casa o primeiro que conhecem no boteco, sem saber de quem se trata, sem saber a origem”, afirmou, em entrevista à TV Globo.

Na última segunda-feira (15), Miguel Lucena Filho enviou mensagens em um grupo de WhatsAPP (veja abaixo) afirmando que as mães têm responsabilidade em casos de estupro de crianças.

Ele estava comentando o caso de uma menina de 11 anos, estuprada dentro de casa pelo ex-namorado da mãe. Nas mensagens, o delegado afirmou que as crianças estariam "pagando caro pelo rodízio de padrastos".

"Quando se tem filho, é preciso ter cuidado com quem se leva para dentro de casa [...] A vítima é a criança, a mãe, às vezes, é corresponsável e cúmplice”, disse na sequência.

Em nota enviada ao G1, o Palácio do Buriti informou que "os comentários feitos pelo delegado não representam a opinião da corporação".

A exoneração foi publicada no Diário Oficial nesta terça. Quem assume interinamente é a agente Joseane Oliveira.