Permanece em estado grave estudante agredido por policial em manifestação

Permanece grave o estado de saúde do estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, que foi agredido por um policial militar durante a manifestação contra as reformas trabalhista e previdenciária, na tarde de sexta-feira (28), na Praça dos Bandeirantes, no Centro de Goiânia.

Segundo boletim médico encaminhado pelo Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), Matheus Ferreira permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e intubado. Ele passou por cirurgias na tarde do último sábado (29).

O estudante sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas no rosto após ser agredido com um cassetete por um policial militar.

A vítima foi encaminhada ao HUGO pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) informou por meio de nota que abriu inquérito na Corregedoria com o objetivo de individualizar condutas e apurar responsabilidades. O comandante geral da PM, Coronel Divino Alves de Oliveira, afirmou que condena todo e qualquer tipo agressão praticada por policias militares no exercício de sua função, não compactuando com atos que possam afrontar os princípios da ética, moral e legalidade.