Peritos levam peça central do Twister do Parque Mutirama, em Goiânia

Policiais técnico-científicos realizaram nesta segunda-feira (31) uma perícia no brinquedo Twister do Parque Mutirama, no Centro de Goiânia. O delegado do 1º Distrito Policial da capital, Isaías Pinheiro, responsável pelo caso, também acompanha o procedimento.

Os policiais retiraram os destroços para chegar até a base desse eixo na manhã de hoje. Para isso, contaram com o apoio de um braço hidráulico para içar a peça, que foi quebrada, para levar para a perícia. Ainda não há um prazo de quando esse trabalho será concluído.

Na última quarta-feira (26), uma peça do eixo central quebrou e o brinquedo tombou para um dos lados, ferindo 13 pessoas. Duas delas ficaram em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo o delegado Isaías Pinheiro, o inquérito deve ser concluído em 30 dias. Mesmo de maneira preliminar, o investigador afirma que “90% da peça já havia sido corroída”. O que, para ele, portanto, já era uma “tragédia anunciada”. A peça já mostrava uma "fratura", de acordo com os policiais técnico-cinetíficos.

Pinheiro relatou, ainda, que a investigação continua. Ele comentou sobre a morte do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, no caso. “A única diferença é que se ficar comprovado que a administração passada tem uma relação com o resultado (acidente), a pessoa dele (Paulo Garcia) é descartada, já que faleceu”.

Dessa maneira, a responsabilidade recai sobre os outros administradores. “Continua prevalecendo a responsabilidade sobre o secretário, os gestores do parque e das pessoas que fizeram a manutenção”.

Ele também comentou sobre a falta de um engenheiro responsável. “Engenheiro se tinha, era fictício. Porque o que vale é o que está no papel. E no papel não tinha responsável técnico perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea). Se tinha um engenheiro fazendo visitas a título de cortesia, isso não conta para a investigação”, disse.

“O que nós vamos investigar é se teve alguma influência desse engenheiro que afirmou ter feito o acompanhamento do brinquedo. Agora, se ele tirou o nome dele de responsável técnico, a responsabilidade recai sobre os gestores. Pode ser do prefeito, do presidente do Crea que não embargou a obra. Vamos investigar. Mas no meu modo de ver, a responsabilidade é do gestor. Se você contrata alguém para fazer uma obra e, se lá não tem um engenheiro, a responsabilidade é sua, não do engenheiro de visita”, complementou.

Pane

O Twister é um brinquedo giratório com 12 gôndolas (cadeirinhas), com espaço para 24 pessoas. A plataforma alcança 3 metros de altura e uma velocidade de 100 rotações por minuto (RPM). Segundo a administração do Parque Mutirama, o eixo central se rompeu, o que fez com que a parte superior tombasse.