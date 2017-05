Perigo: PRF flagra duas crianças em viagem sem equipamentos de proteção; veja 🎥

Somente na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal flagrou 22 condutores sem o cinto de segurança e dois casos de crianças fora dos equipamentos para proteção, como cadeirinha e assento de elevação, nas rodovias federais que cortam o Estado de Goiás.

Segundo os agentes da PRF, chamou a atenção o caso de um veículo que transportava uma família onde o condutor e sua esposa não usavam cinto de segurança e uma criança de seis anos era transportada solta, encostada com os braços apoiados nos bancos dos pais.

As ações preventivas integram o movimento mundial denominado “Maio Amarelo", cujo símbolo é um laço na cor amarela, foi criado há três anos com a intenção de chamar a atenção para a quantidade de mortos e feridos do trânsito do mundo todo.

E apenas nos primeiros meses deste mês, a PRF constatou 915 casos de pessoas sem o cinto de segurança, sendo que 769 deles eram os condutores do veículo. Além disso, outros 28 casos de crianças fora da cadeirinha foram flagrados pela polícia.

A PRF destaca, ainda, o fato de que apenas nesses primeiros dias do mês de maio já ocorreram em Goiás 77 acidentes, que deixaram 78 pessoas feridas e quatro mortes.

Veja o flagrante da PRF de uma família inteira que trafega sem os equipamentos de segurança obrigatórios: