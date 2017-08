Perícias devem esclarecer causa de incêndio em lojas da Vila Canaã

Duas perícias do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnico Científica devem ser realizadas na manhã desta quarta-feira (16), em lojas na Rua Salvador Batalha, na Vila Canaã, que pegaram fogo do começo da tarde até a noite de terça-feira (15).

Segundo os Bombeiros, pelo menos seis viaturas participaram da ocorrência e não houve registros de vítimas. Apenas o trabalho de perícia é que poderá afirmar quais foram as causas do incêndio.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as lojas que pegaram fogo não tinham sido vistoriadas pela corporação. A vistoria deve ser feita anualmente, e, nela são avaliados os extintores, saídas de emergência, e condições de segurança de modo geral. A vistoria deve ser solicitada pelo proprietário do estabelecimento. As penalidades vão de multa até fechamento das lojas.