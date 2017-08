PEN pede saída do vereador Zander após denúncia do MP, mas muda de ideia

O presidente estadual do Partido Ecológico Nacional (PEN), Santana Pires, afirmou à reportagem nos corredores da Câmara dos Vereadores por volta das 11h30 desta terça-feira, 29, que notificaria verbalmente o vereador Zander, do mesmo partido, pedindo a sua expulsão da sigla. No entanto, menos de uma hora depois, disse ter errado e mudado de ideia, já que não haveria provas para isso.

O vai-e-vem do partido acontece depois que Zander foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por organização criminosa e peculato. Ele é apontado como um dos supostos chefes de grupo criminoso que teria desviado mais de R$ 2 milhões das bilheterias do parque Mutirama e zoológico entre maio e dezembro do ano passado.

Santana Pires disse à reportagem, em primeiro momento, que até o presidente nacional do PEN já havia aprovado a expulsão de Zander e que ele poderia voltar ao partido quando provasse a sua inocência. Ele também disse que acreditava que se o MP denunciou é porque existiria algum indício de corrupção na conduta do vereador. “Acho que o Ministério Público não vai colocar o pé na peia", afirmou e acrescentou que conheceria Zander “de outros carnavais”, se referindo a pendências que o vereador já teve com a Justiça.

Pouco depois das 12 horas, Pires entrou em contato com a reportagem para admitir que havia errado e que mudou de ideia após ver que as provas apresentadas pelo MP-GO não indicariam o envolvimento do vereador com o esquema de desvio de dinheiro. “Na realidade, eu cheguei no calor da emoção. Estou com um punhado de papéis aqui e não tem prova nenhuma contra o vereador”, afirmou, reconhecendo que antes teria entrado “na pilha da imprensa”.

Ao ser questionado, Pires reafirmou a frase de que “o MP não vai colocar o pé na peia”, mas acrescentou que “errar é humano”. “Eu tinha que ver as provas primeiro. Não estou falando que o Ministério Público está errado, mas vamos aguardar a Justiça”, afirmou.

A reportagem conversou com o vereador Zander mais cedo, antes de saber das decisões de seu partido. Ele usou o plenário da Câmara na manhã desta terça para se defender da denúncia do MPGO.

Depois de negar as acusações, o vereador defendeu que as provas apresentadas pelos promotores da Operação Multigrana são apenas depoimentos baseados em “ouvi dizer” e “ouvi falar”. Além disso, ele garante que todas as doações de sua campanha política do ano passado são legítimas, sendo que a maior parte do recurso seria oriundo da venda de um veículo. O MP acusa o vereador de fazer depósitos para a sua campanha com dinheiro desviado da bilheteria do Mutirama.

A reportagem não havia conseguido contato com o vereador entre 11h30 e 13 horas, depois que foi informada das decisões de seu partido. Ele é o único representante do PEN eleito na Câmara.