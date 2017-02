"Pelo menos encontramos e pudemos enterrar ela", afirma padrasto de Ana Clara

O padrasto e vidraceiro, Cezarino Epaminondas Rocha Silva, 38 anos, ficou todo o tempo ao lado da mulher e mãe de Ana Clara, Glauciane Pires Silva, e após o sepultamento do corpo conversou com a imprensa e desabafou. “Não encontramos ela do jeito que queríamos, mas pelo menos encontramos. Várias pessoas perdem filhos, entes queridos e nunca encontram e não tem resposta”.

Cezarino também agradeceu o apoio das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros e de todas as pessoas que se empenharam nas buscas pela menina. No entanto, ele acredita que o suspeito de matar Ana Clara, Luís Carlos Gonçalves, não deveria ter morrido. “Às vezes podia ter mais pessoas que ele matou, escondeu o corpo e agora essas famílias não vão saber”, concluiu.

O corpo de Ana Clara foi encontrado, nessa quarta-feira (22), em um matagal de uma estrada vicinal, próximo à Embrapa, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás. A menina ficou cinco dias desaparecidas e durante este tempo uma força-tarefa foi montada para atuar nas buscas pela estudante.