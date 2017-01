Pedido de vista adia julgamento de motorista embriagado que matou jovem no Setor Marista

O julgamento do administrador de empresas Hélio Ferreira da Silva Júnior, de 44 anos, acusado de ter atropelado e matado a balconista Jéssica Correia de Queiroz, de 25, foi adiado devido o pedido de vista do relator, juiz substituto em segundo grau, Sival Guerra Pires.

O acidente ocorreu por volta das 21h do dia 16 de abril de 2016, na Avenida 85, no Setor Marista, em Goiânia.

Hélio Ferreira está preso e a decisão de ser mandado a júri popular foi feita pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 1ª Vara Criminal de Goiânia, em julho de 2016. “Na atual conjuntura, aponto a existência de crime doloso contra a vida, embriaguez ao volante e excesso de velocidade, sem proceder a qualquer juízo de valor acerca da sua motivação. Afirmar se o acusado agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular”, escreveu o magistrado.

Confissão

Hélio Júnior confessou, em depoimento, que estava embriagado no momento em que atropelou e matou Jéssica de Queiroz. No entanto, ele negou que estivesse em alta velocidade. A informação contradiz o laudo da Polícia Técnico-Científica, que constatou velocidade de aproximadamente 120 quilômetros por hora (km/h).

Hélio Júnior contou que, no dia do acidente, chegou a um restaurante no Setor Bueno por volta das 14 horas para almoçar com amigos. Ele disse que bebeu cerveja até por volta das 20h30, quando resolver ir para casa. Relatou que mora no Setor Coimbra e teria como trajeto as avenidas 85 e Mutirão. Afirmou que não viu a motocicleta de Jéssica de Queiroz e que o acidente ocorreu ao tentar desviar de um carro que freou na sua frente.

Ele disse também que, após o acidente, ficou parado dentro de veículo, até ser socorrido e levado para o Hospital Jardim América, onde foi preso em flagrante. Relatou que só ficou sabendo da morte da vítima quando era atendido no hospital e que ficou muito abalado.

Também prestou depoimento um casal que estava em um Kia Picanto, parado no semáforo, na Avenida 85, quando o carro deles foi abalroado pelo HB 20 dirigido por Hélio Júnior. Os dois relataram que não ouviram barulho de frenagem e que ficaram preocupados com a filha, que estava no banco de trás. Os dois relataram que, ao chegarem perto do carro de Hélio Júnior, perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez.

A testemunha Isadora Macedo de Assunção contou que estava com duas amigas se dirigindo a uma pizzaria. Ao atravessarem a Avenida 85, o carro que ocupavam foi atingido pela motocicleta de Jéssica de Queiroz. Ela relatou que viu a moto sendo arrastada. Ao verificar a gravidade do acidente, ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para o Corpo de Bombeiros, pedindo socorro. Disse também que algumas pessoas queriam agredir o condutor do HB 20.

A policial civil Monica Silvana Rodrigues Souza contou que fez a prisão em flagrante de Hélio Júnior no Hospital Jardim América, após a realização de teste com aparelho etilômetro, em que foi constatado teor alcoólico de 1,4 miligrama de álcool por litro de ar. A policial explicou que o teste foi realizado na presença de familiares do administrador de empresas. Na audiência realizada na 1ª Vara Criminal, a mulher de Hélio Júnior, Vanessa Batista Alencar, prestou depoimento na condição de informante.

Trâmite

Hélio Júnior teve os bens bloqueados por força de decisão judicial. A liminar foi proferida pelo juiz Átila Naves Amaral, da 2ª Vara Cível de Goiânia, em vista de possível reparação por danos morais e materiais à filha da vítima. Dessa forma, ele não poderá alienar bens e imóveis.