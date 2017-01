Uma pessoa morreu atropelada na tarde desta quarta-feira (4), no km 67 da BR-060, em Abadiânia, no entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atropelada por um carro quando tentava atravessar a rodovia, por volta das 14h30. Os policiais ainda não conseguiram identificar quem é a vítima.

Segundo a PRF, o trânsito no local está normal, sem interdição de pista, apenas redução da velocidade.