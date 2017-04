PC só vai confirmar morte de Marcelo Zói Verde após a conclusão de exames; ouça 🔊

Após a divulgação da morte do traficante Marcelo Zói Verde, o assessor da Polícia Civil, delegado Gylson Mariano, concedeu entrevista coletiva sobre o caso na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), na manhã desta sexta-feira (21).

Ouça a entrevista com o delegado Gylson Mariano:

Gylson contou que após a Polícia Civil tomar conhecimento da possível morte do Marcelo Zói Verde as equipes já entraram em contato com a Polícia Federal e Boliviana. Ele explicou ainda que somente após realização de exames e alguns procedimentos no local da morte é que será possível confirmar se a pessoa morta é realmente o Marcelo Zói Verde. “Não podemos descartar que seja outra pessoa, que seja alguma coisa cinematográfica ou alguém muito parecido com ele”, pontou o assessor.

De acordo com Gylson, pelas imagens o homem morto na Bolívia se parece muito com o Marcelo, mas é preciso os resultados dos exames e após a confirmação o poder judiciário irá extinguir a culpabilidade dele. “Não seria a primeira vez que ele usaria documentos falsos. Certamente haverá o traslado para o Brasil, certamente serão feitos exames necessários, cadavéricos e papiloscópicos e periciais para confirmar a identidade dele. Com tudo documentado poderamos afirmar categoricamente é ele”, reafirmou o delegado.

Ainda de acordo com o assessor, é prematuro afirmar as causas da morte. Gylson explicou recebeu informações distintas sobre a ação. A primeira seria que o traficante morreu em um acerto de contas com pessoas do tráfico. Já a segunda versão aponta para o confronto com a polícia local. No entanto, é preciso aguardar mais informações e detalhes.

Desde que Marcelo Zói Verde foi solto a polícia o estava procurando devido a outro mandado em aberto e havia suspeita que ele tivesse deixado o país. “O serviço de inteligência estava em contato com outras policiais tanto no Brasil quanto no exterior na tentativa de prender e até mesmo extraditar o Marcelo”, afirmou Gylson.

A polícia já entrou em contato com os advogados e familiares de Marcelo e eles, segundo Gylson, confirmam que o traficante foi morto na Bolívia. No entanto, o assessor, reforçou mais uma vez, que somente após a conclusão dos exames e procedimentos é que vão oficializar a morte de Marcelo para evitar que ele forje a própria morte como já aconteceu em outros casos.

Sobre a identificação Gylson pontou que não é possível precisar que a mesma será concluída ainda nesta sexta-feira (21), pois às vezes será preciso fazer o traslado do corpo.

Em relação à decisão do STF, Gylson explicou que o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que quem julgou o caso do Marcelo não possuía competência para tal, mesmo as provas tendo provas robustas dos crimes por ele praticado.