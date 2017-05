PC recupera instrumentos avaliados em R$ 12 mil furtados de igreja evangélica de Senador Canedo

Agentes da Polícia Civil (PC) recuperaram uma guitarra, uma bateria e uma mesa de som avaliados em aproximadamente R$ 12 mil, furtados de uma igreja em Senador Canedo. Genivaldo da Rocha Souza e Mara de Cassia Carvalho do Nascimento foram presos em flagrante por receptação, pois estavam revendendo os instrumentos musicais setor Alto da Glória, em Goiânia. A PC divulgou o caso nesta sexta-feira (5).

A apreensão, no entanto, ocorreu na última quinta-feira. Conforme o relato dos agentes da 8ª Delegacia de Polícia (DDP) de Senador Canedo, após terem sido acionados pelas vítimas que frequentavam a instituição religiosa no município, as buscas começaram e os receptadores foram encontrados.