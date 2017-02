PC procura testemunha de duplo homicídio ocorrido em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil tenta localizar a testemunha ocular de um duplo homicídio ocorrido no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, na madrugada de quarta-feira (17). No duplo homicídio, mãe e filha foram executadas a tiros dentro de uma residência.

Segundo a polícia, uma equipe de agentes está em diligências no caso. De acordo com o registro, a filha da vítima estava sentada em uma calçada junto com uma amiga.

Dois homens chegaram em uma motocicleta e mandaram que elas entrassem em uma casa. Eles atiraram várias vezes contra mãe e filha e a amiga foi poupada. A polícia já tem uma linha de investigação sobre o caso, que ainda não foi divulgada. O crime é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia.