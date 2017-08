PC procura mais integrantes de grupo que aplicava golpes na venda de pacotes do Rio Quente Resorts

Depois de quatro meses de investigação, a Polícia Civil (PC) conseguiu prender Renato Juneo Martins, 29 anos, e Rafael Castro Silva, 30 anos, suspeitos de comprar pacotes no Rio Quente Resorts pagando com cartões fraudados.

A PC procura mais integrantes do grupo que causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão em pouco mais de um ano. O valor ainda pode aumentar já que as operadoras de cartões têm o período de um ano para questionar o pagamento irregular feito no cartão dos clientes.

Segundo a polícia, nas redes sociais, eles se passavam por agentes do Rio Quente Resorts, falavam para as vítimas que elas tinham conseguido pontuações altas e que tinham direito a 30% de desconto nos pacotes. Negócio feito, os suspeitos ficavam com o dinheiro das vítimas.

Os clientes se hospedavam normalmente, mas o resort ficava no prejuízo. “Eles indicavam contas bancárias e até falsificavam boletos para parecer da pousada que eram pagos pelos clientes. Esse dinheiro ficava com eles. O pagamento para o Rio Quente Resorts era feito usando dados bancários de terceiros, furtados de várias maneiras. Quando os clientes que tiveram os dados usados indevidamente alertavam as operadoras de cartão, o pagamento não era feito ao estabelecimento”, contou a delegada Mayana Rezende.

O Grupo Rio Quente divulgou nota onde comunica que iniciou o levantamento das informações que foram passadas para o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) da Polícia Civil e que deu origem à investigação. A companhia diz ainda que continuará colaborando para que o caso seja esclarecido e informa que todos os clientes tiveram suas viagens honradas.

Por fim, como recomendação, o Grupo Rio Quente orienta os clientes para que sempre procurem os canais oficiais de vendas do Rio Quente Resorts (no site rioquenteresorts.com.br ou pela central de reservas 11 3512-4830), as lojas da Valetur Viagens e demais agências de viagens associadas à Abav (Associação Brasileira das Agências de Viagens).

Quando foram presos, eles negaram o crime e afirmaram que foram contratados por outra pessoa e que não sabiam que era um golpe. “Só indiquei clientes para o Rafael, que trabalhava como agente. Não sabia que isso era um golpe. Eu ganhava R$ 300 por cada pacote vendido, mas não sabia que tinha algo errado”, falou Renato.

Rafael explicou que foi contratado por um homem e que só levava clientes a ele, que não tinha qualquer ligação com o golpe ou uso de dados fraudados.

Com a dupla foram apreendidos cartões de crédito, máquinas de cartão, dinheiro, celulares e computadores. Eles vão responder por associação criminosa e estelionato.