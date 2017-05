PC prende suspeitos de explodir agências bancárias em Goianira

Três homens, de 31, 25 e 23 anos, foram presos na última segunda-feira (8), suspeitos de explodir caixas eletrônicos de duas agências em Goianira. De acordo com a Polícia Civil (PC), o trio era comandado por um detento, preso desde dezembro de 2016, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que responde por roubo a banco, e no celular de um deles foi encontrado um vídeo onde eles aparecem testando um explosivo em uma cisterna.

A PC já estava investigando a quadrilha há cerca de 40 dias, quando aconteceu a primeira explosão, em uma agência do Banco do Brasil. Uma semana depois, uma unidade da Caixa Econômica Federal foi alvo dos bandidos. Segundo o delegado Alex Vasconcelos, titular do Grupo Antirroubo a Bancos (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), apenas na segunda explosão que os suspeitos conseguiram pegar o dinheiro, cujo valor não foi informado.

De acordo com a polícia, o trio foi preso momentos antes de mais um ataque, e agora estão detidos na carceragem da Deic. “Eles já estavam sendo monitorados e se preparavam para uma nova explosão ontem à noite”, contou o delegado.

Na casa dos suspeitos, os policiais apreenderam um artefato explosivo artesanal, uma alavanca, luvas, máscaras e material para a confecção de outros dois explosivos.

O trio foi indiciado por furto qualificado, associação criminosa, explosão e posse ilegal de artefato explosivo. Se condenados, podem pegar até 23 anos de prisão.