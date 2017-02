PC investiga se suspeito de matar Ana Clara tem envolvimento no homicídio da costureira Naiara

O vendedor ambulante Luis Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, suspeito de matar a menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, pode ter envolvimento no homicídio da costureira Naiara Saraiva Barra, de 22 anos. É o que investiga a Polícia Civil.

As duas vítimas ficaram desaparecidas e tiveram o corpo encontrado em uma mata. O delegado Douglas Pedrosa, titular da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), afirmou que vai comparar material genético de Naiara com o do suspeito.

"A gente não descarta essa possibilidade. A gente não trabalha com achismo, mas sim com probabilidades. Temos grande probabilidade dele ter praticado outros homicídios. Inclusive, tendo possibilidades reais dele ter participado também da morte da Naiara", disse Pedrosa.

Além dessas semelhanças, o delegado lembra que o vendedor ambulante tem um irmão, que já teve uma chácara próxima do local onde o corpo da Naiara foi encontrado. "A gente trabalhou com a possibilidade do agressor dela conhecer muito bem a região dos fatos, afinal, é um lugar ermo e de difícil acesso. Uma pessoa de fora não poderia saber daquele local", completou.