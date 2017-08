PC investiga morte de vigilante em faculdade em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil vai investigar a morte do vigilante Wanderson Dias Pereira Barbosa, de 34 anos, morto a tiros na noite desta terça-feira (29), quando estava trabalhando na Faculdade Padrão, no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a polícia, a vítima, que estava em serviço, teria reagido a um assalto e acabou baleado pelos criminosos no pescoço e na região lombar e não resistiu. A arma dele, uma pistola 380 foi levada, e o crime é de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os autores fugiram e até o momento não foram localizados.

Policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida estiveram no local e ainda não sabem como foi a dinâmica do crime, já que a faculdade funciona até as 19h e estava fechada.

Para a TV Anhanguera, testemunhas disseram que Wanderson recebeu uma ligação e, quando chegou ao portão de um estacionamento, foi baleado.

O caso deve ser investigado pelo 2º DP de Aparecida de Goiânia.