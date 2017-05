PC investiga causas do acidente que matou adolescente que estava desaparecida, em Caldas Novas

A Polícia Civil ainda apura as causas do acidente que matou Brenda Gabriela Cidral, 16 anos, em Caldas Novas, a 160 km de Goiânia, na madrugada do último domingo (7).

O delegado Leylton Barros espera pelos laudos periciais para confirmar se algum dos envolvidos estava acima da velocidade permitida na via, que era de 60 km.

Além dos laudos, imagens de câmeras de monitoramento serão analisadas para identificar qual dos motoristas envolvidos teria avançado o sinal. A adolescente, natural de Joinville (SC), estava desaparecida havia cinco meses.

Brenda estava na garupa de uma moto, conduzida por outro adolescente. O veículo foi atingido por um carro, que fugiu em seguida. Ambos foram socorridos e levados ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o rapaz sofreu lesões leves, recebeu atendimento e já foi liberado.