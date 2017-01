PC investiga caso de detento que morreu enforcado dentro do presídio de Catalão

A Polícia Civil apura a morte do detento Valdair Leonel, de 51 anos, na madrugada de domingo (22), dentro do presídio de Catalão, na região sudeste de Goiás.

Conforme informou o delegado Vitor Oliveira Magalhães, na manhã desta segunda-feira (23), o trabalho de identificação dos autores já avançou. A polícia vai usar a relação de presos que estavam na cela e um vídeo que foi gravado no momento do crime, que circula nas redes sociais. Nele, alguns detentos citam que o homem teria estuprado uma criança, e que há uma facção criminosa dentro do presídio.

De acordo com a PC, o homem morreu depois de ser enforcado com uma corda feita com pedaços de lençol. Outros 14 detentos estavam dentro da cela, que tem capacidade para 8.

O delegado disse que ainda não há maiores informações sobre a existência de uma organização criminosa, e qual o grau de estrutura do grupo dentro do presídio, mas que este fato não será ignorado.