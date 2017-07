PC emite mandados de intimação para ouvir vítimas e testemunhas do acidente no Mutirama

A Polícia Civil (PC) já começou a emitir, nesta quinta-feira (27), os mandados de intimação para ouvir as vítimas e as testemunhas do acidente que aconteceu no Parque Mutirama, que resultou em onze pessoas feridas.

De acordo com o delegado Isaias de Araújo Pinheiro, responsável pelo caso, os depoimentos estão previstos para serem iniciados na semana que vem. Os atuais gestores do parque e os antigos, segundo ele, podem responder por lesão corporal.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, treze pessoas ficaram feridas, entre vítimas que estavam no brinquedo ou próximas dele. Ainda segundo a corporação, dois adultos tiveram ferimentos mais graves. Um sofreu um traumatismo craniano o outro teve um corte profundo na perna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) também foi acionado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas mais graves foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e as outras com ferimentos mais leves conduzidas ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof).