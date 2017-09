PC diz que criança de 8 anos baleada em arrastão teve morte cerebral

A Polícia Civil informou que o garoto Renan dos Santos Macedo, de 8 anos, teve morte cerebral na manhã desta segunda-feira (4), após ser baleado na cabeça durante um arrastão em Duque de Caxias (RJ), na noite de domingo (3).

O menino está internado desde ontem no Hospital Adão Pereira Nunes, e desde então teve várias paradas cardíacas. Os médicos estavam dizendo que cada segundo de vida dele era um milagre.

Já a família da vítima disse que ele está lutando pela sua vida.

Arrastão

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai da criança viu quando homens armados fecharam a Avenida Gomes Freire, perto da favela do Retão, para roubar os motoristas, e ao tentar manobrar o carro para fugir, os bandidos atiraram e um desses tiros atingiu a cabeça de Renan, que estava no banco de trás.

O garoto permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital. A mãe do menino falou que a cabeça e o olho dele estavam inchados por causa do ferimento, mas que o edema havia diminuído.

As investigações estão com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.