PC deflagra operação contra quadrilha especializada em roubos de veículos em Goiás

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (22) a operação Iluminatis, contra uma quadrilha especializada em roubos de veículos.

A polícia informou que equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos a Veículos Automotores devem cumprir quatro mandados de prisão, um de condução coercitiva e sete mandados de busca e apreensão. A ação acontece em Goiânia e em cidades da região metropolitana.

O responsável pela operação é o delegado Davi Freire Rezende. A polícia teve o apoio do Instituto de Identificação, do Instituto de Criminalística, além do Grupo Tático, o GT3.