PC cumpre 13 conduções coercitivas em Goiânia na operação contra fraudes no concurso para delegado

Foram concluídos 13 mandados de condução coercitiva e outros 13 de busca e apreensão em Goiânia e na Região do Entorno do Distrito Federal nesta quinta-feira (8). A ação integra a segunda fase da operação contra fraudes no concurso de delegado substituto em Goiás.

O delegado André Augusto Botesini relata que foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos e anotações que relacionavam a prova do concurso. Segundo a polícia, a organização criminosa cobrava de R$ 120 mil a R$ 365 mil por vaga.

A investigação aponta que os investigados integram famílias influentes em Goiânia e ligadas ao Poder Judiciário. A quadrilha também é suspeita de praticar irregularidades em processos seletivos de outros Estados.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (DERCAP). Cinco pessoas foram presas durante a primeira fase da operação, em março deste ano, logo após a aplicação da segunda fase da prova do concurso. Na época, um dos detidos foi apontado como o responsável por aliciar os inscritos.