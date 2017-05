PC: Arma usada para matar ex-cinegrafista em Anápolis é de uso restrito da PF e das Forças Armadas

O ex-cinegrafista Elvis Greener Rosendo, de 25 anos, foi morto na noite de quinta-feira (27), em Anápolis, ao ser atingido por tiros de uma pistola calibre 9 milímetros, de uso exclusivo das Forças Armadas e da Polícia Federal, informou a Polícia Civil (PC).

“Essa pistola tem sido utilizada de vez em quando em homicídios. É realmente uma arma de um impacto muito grande, tanto que existe esta restrição por conta do uso dela pelas forças policiais. O porte e a posse dela por civis são proibidos”, afirmou o delegado Renato Rodrigues.

Segundo a PC, aparentemente, foi utilizado no crime um “kit rajada” na arma, onde é disparado mais tiros que o normal. “Com esse material, a pistola funciona como uma pequena metralhadora. Ao invés de dar tiros de um em um, dependendo do kit, é possível disparar até 100 tiros”, informou.

O assassinato aconteceu por volta das 22h do dia 27, quando Elvis esperava a namorada na porta da casa dela, na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade. Ele estava dentro do veículo, quando um outro carro se aproximou e atirou no jovem. O veículo e o celular da vítima foram apreendidos para serem periciados.

Cerca de uma hora depois da execução, o pit-dog do ex-chefe de Elvis foi atingido por diversos tiros. Eles trabalharam juntos no programa de TV policial "190 Urgente". A Polícia Civil apura se a morte do rapaz e o atentado têm ligação e quantas pessoas participaram do crime. A PC está analisando imagens de câmeras de segurança e deve ouvir testemunhas