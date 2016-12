Paulo Garcia entrega veículos para Saúde

Menos de 20 minutos foi o tempo que o prefeito Paulo Garcia (PT) esteve presente no Paço Municipal para a entrega simbólica de 41 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no que pode ser sua penúltima aparição em público como prefeito. Nas últimas semanas, Paulo e os funcionários mais próximos têm sido menos vistos pelos corredores do Paço.Sem microfone ou cai...